Иранские дипломаты посмеялись над ошибкой Трампа

Консульство Ирана в Хайдарабаде в соцсети X высмеяло ошибку президента США Дональда Трампа, который допустил оплошность в ходе своих публичных угроз в адрес Тегерана.
Иранские дипломаты прокомментировали публикацию Трампа с его фотографией, на которой он держит самые сильные карты Uno, якобы демонстрируя силу американской армии.
Трамп не учел, что для победы в Uno нужно иметь на руках как можно меньше карт, а победой считается полное избавление от них.
«Да, у нас меньше карт», — написали иранские дипломаты, сопроводив пост фотографией улыбающегося иранского генерала, который держит в руках всего четыре карты Uno.
