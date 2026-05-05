Иранские дипломаты посмеялись над ошибкой Трампа

Консульство Ирана высмеяло ошибку Трампа, опубликовавшего фото с картами UNO
IraninHyderabad/X

Консульство Ирана в Хайдарабаде в соцсети X высмеяло ошибку президента США Дональда Трампа, который допустил оплошность в ходе своих публичных угроз в адрес Тегерана.

Иранские дипломаты прокомментировали публикацию Трампа с его фотографией, на которой он держит самые сильные карты Uno, якобы демонстрируя силу американской армии.

Трамп не учел, что для победы в Uno нужно иметь на руках как можно меньше карт, а победой считается полное избавление от них.

«Да, у нас меньше карт», — написали иранские дипломаты, сопроводив пост фотографией улыбающегося иранского генерала, который держит в руках всего четыре карты Uno.

Новость дополняется.

 
