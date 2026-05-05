Граждане Финляндии «абсолютно не хотят» воевать с Россией. Об этом на своей странице в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его словам, военные нарративы в стране продвигают только «глобалистские приспешники» вроде президента Финляндии Александра Стубба и главы МИД страны Элины Валтонен. Малинен отметил, что разговоры о «неминуемости» угрозы со стороны России — это «чушь» и «политический театр».

«Обычные финны абсолютно не хотят войны. <…> В течение нескольких месяцев я даже не слышал, чтобы кто-то из моих друзей или родственников упоминал «российскую угрозу». Все просто обеспокоены состоянием экономики и грядущим энергетическим шоком. <…> Не думайте, что в Финляндии есть какое-то желание воевать с Россией. Большинство из нас дружат с русским народом», — написал Малинен.

В недавнем интервью Helsingin Sanomat Стубб заявил, что Европе нужна Украина для «сдерживания» России, так как после завершения украинского конфликта некая «угроза» со стороны Москвы «никуда не исчезнет». До этого Стубб сказал, что России было бы «невыгодно испытывать решительность стран НАТО». Также в конце апреля он отметил, что не видит причин для России нападать на страны НАТО.

Ранее Стубб заговорил о восстановлении диалога с Россией.