Стубб высказался об угрозе «нападения» России на НАТО

Президент Финляндии Стубб: России было бы невыгодно испытывать решительность НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что России «было бы достаточно невыгодно испытывать решительность стран НАТО» в вопросе применения статьи о коллективной обороне. Его слова приводит «Укринформ».

«Если я смотрю, например, на позицию Финляндии, которая, в конце концов, была создана для защиты от угрозы безопасности с Востока, меня это совсем не волнует. Я думаю, что планка для этого [нападения на НАТО] просто слишком высока не только по Финляндии, но и для альянса в целом», — сказал Стубб.

При этом он заявил, что якобы будут фиксироваться «гибридные атаки» вроде информационной войны и повреждения инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

