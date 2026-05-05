Европе нужна Украина для «сдерживания» России, поскольку после завершения СВО некая «угроза никуда не исчезнет». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

По его словам, необходимо спрашивать себя, что Украина может сделать для Европы. По оценкам президента Финляндии, сейчас ВСУ являются «самой большой и современной» армией на континенте.

«Европе нужна Украина для сдерживания России, потому что даже после окончания войны российская угроза не исчезнет. Нам было бы выгодно, если бы Украина была членом как ЕС, так и НАТО», — сказал Стубб.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее президент Финляндии заговорил о восстановлении диалога с Россией.