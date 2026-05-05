Президент Финляндии заговорил о восстановлении диалога с Россией

Европе придется восстановить диалог с Россией, приближается момент, когда какому-то европейскому лидеру придется взаимодействовать с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил финский лидер Александр Стубб, чьи слова приводит Helsingin Sanomat.

Он заметил, что сейчас политика США в отношении России не совпадает с европейским взглядом. Европа считает Россию «самой большой угрозой безопасности», но в Соединенных Штатах «это не обязательно воспринимается именно так», указал политик.

В связи с этим Стубб заметил, что рано или поздно в интересах Европы будет восстановление дипломатических каналов с Россией.

«И это, вероятно, зависит от того, соответствует ли интересам Европы текущая политика США в отношении России или Украины. Если ответ таков, что, возможно, нет, то мы, вероятно, приближаемся к моменту, когда какому-то европейскому лидеру стоит будет скоординированно взаимодействовать с президентом Путиным. Эта дискуссия ведется среди европейских лидеров на протяжении последних двух лет», – сказал Стубб.

До этого Кая Каллас заявила, что Европа не вернется к нормальным отношениям с РФ даже после окончания конфликта на Украине. Глава евродипломатии также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» России и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Ранее президент Финляндии высказался о сроках завершения конфликта на Украине.