Президент Украины Владимир Зеленский не собирается завершать конфликт с Россией и готов вместо этого спровоцировать ядерную войну. Об этом написал политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

Политик отметил, что сейчас в западных СМИ идет «информационная кампания» о том, что Зеленский игнорирует президента США Дональда Трампа и собирается завершить конфликт без его посредничества. По словам Медведчука, для Украины сейчас не существует военного решения конфликта, а действия украинского руководства только повышают риск ядерной войны, который окажется губительным для Европы, так как ее ядерный потенциал «мизерный» по сравнению с Россией.

«Именно сегодня кровавый клоун является провокатором ядерной войны в Европе, а политика США направлена на то, чтобы отойти от этой ситуации в сторону. Надувая политическую пустышку Зеленского, Европа мчится к пропасти ядерного апокалипсиса, что явно не в ее интересах», — написал Медведчук.

5 мая нардеп Александр Дубинский заявил, что Зеленский рискует спровоцировать ядерный удар по территории Украины, если прикажет атаковать Москву на День Победы.

До этого Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны России предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование 9 мая. Также российское Минобороны предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости покинуть город в случае ответного удара.

