Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Зеленского назвали провокатором ядерной войны в Европе

Политик Медведчук: Зеленский не собирается завершать конфликт на Украине
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается завершать конфликт с Россией и готов вместо этого спровоцировать ядерную войну. Об этом написал политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

Политик отметил, что сейчас в западных СМИ идет «информационная кампания» о том, что Зеленский игнорирует президента США Дональда Трампа и собирается завершить конфликт без его посредничества. По словам Медведчука, для Украины сейчас не существует военного решения конфликта, а действия украинского руководства только повышают риск ядерной войны, который окажется губительным для Европы, так как ее ядерный потенциал «мизерный» по сравнению с Россией.

«Именно сегодня кровавый клоун является провокатором ядерной войны в Европе, а политика США направлена на то, чтобы отойти от этой ситуации в сторону. Надувая политическую пустышку Зеленского, Европа мчится к пропасти ядерного апокалипсиса, что явно не в ее интересах», — написал Медведчук.

5 мая нардеп Александр Дубинский заявил, что Зеленский рискует спровоцировать ядерный удар по территории Украины, если прикажет атаковать Москву на День Победы.

До этого Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны России предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование 9 мая. Также российское Минобороны предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости покинуть город в случае ответного удара.

Ранее Медведчук назвал фамилии готовивших трагедию в Одессе в 2014 году.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!