Нардеп предупредил, что Зеленский может спровоцировать ядерный удар по Украине

Президент Владимир Зеленский рискует спровоцировать ядерный удар по территории Украины, если отдаст приказ атаковать Москву в День Победы. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Все, что нужно Зеленскому, чтобы спровоцировать ядерный удар по Украине — это ударить по параду на 9 Мая в Москве», — говорится в публикации.

До этого Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

Аналогичное мнение высказал и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, попытки сорвать День Победы в Москве неминуемо приведут к ответному удару России.

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.