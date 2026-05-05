Экс-глава офиса Зеленского заявил, что санкции против него ввели за «пленки Миндича»

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что он попал под санкции Киева за критику властей страны и распространение пленок по делу предпринимателя Тимура Миндича. Соответствующее заявление экс-чиновник сделал в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мое быстрое расследование обстоятельств введения санкций показало, что санкции введены против меня за распространение среди журналистов «пленок Миндича», — сказал он.

По словам Богдана, «впервые в мировой истории» рестрикции ввели «не за коррупцию, а за борьбу» с ней, «за противодействие коррупции».

Он не уточнил, имеет ли он отношение к публикации новых фрагментов пленок или нет. Экс-чиновник отметил, что обоснование решения о введении санкций скрыто за юридической формулировкой: «за системную дискредитацию высшего руководства государства». Он счел «идиотизмом» то, что власти пытаются сделать вид, что упоминаемый на пленках «Андрей» — это он.

Также Богдан рассказал, что проведет свое независимое адвокатское расследование обстоятельств «совершения уголовного преступления» — введения санкций против него. Вместе с тем он заверил, что все должностные лица, которые причастны «к этому преступлению или определенным образом препятствовали установлению правды, будут привлечены к уголовной ответственности».

2 мая Зеленский своим указом ввел санкции в отношении Богдана. Против экс-главы офиса президента предусмотрены 17 видов ограничений, в том числе блокировка активов, остановка финансовых обязательств, запрет на покупку земельных участков, а также бессрочное лишение госнаград.

Как заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, бывший чиновник попал попал под санкции из-за слухов о его возможной причастности к появлению новых записей, касающихся Миндича.

Богдан занимал пост главы офиса президента с 2019 по 2020 год. Перед публикацией указа о санкциях он сообщил, что за последние три дня множество людей предупредили его о возможных действиях со стороны Зеленского.

На днях украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров предпринимателя с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост главы минобороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в Вашингтоне, в частности, Светлану Гринчук, уже экс-министра энергетики республики. По их убеждению, политик «свела бы с ума» президента США.

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали о последствиях «дела Миндича» для Украины.