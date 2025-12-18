На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СВР рассказали о последствиях «дела Миндича» для Украины

СВР: Запад фиксирует рост негативных последствий для Киева из-за дела Миндича
true
true
true
close
Reuters/Еврейская община города Днепр

Дипломатические представительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича для Украины. В этом скандале «погрязла» вся верхушка власти Украины, в том числе сам украинский лидер, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, на Западе отмечают усталость украинского населения от затяжного военного конфликта. Помимо этого, следствием коррупционного скандала на Украине стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа военнослужащих вооруженных сил Украины, отметили в российской спецслужбе.

По данным СВР, на Западе полагают, что «дело Миндича» приведет к сведению счетов в элитах, отвечать придется и Зеленскому, при этом не исключаются даже расправа со стороны сограждан.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в НАБУ объяснили, почему не публикуют «пленки Миндича».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами