Дипломатические представительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича для Украины. В этом скандале «погрязла» вся верхушка власти Украины, в том числе сам украинский лидер, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, на Западе отмечают усталость украинского населения от затяжного военного конфликта. Помимо этого, следствием коррупционного скандала на Украине стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа военнослужащих вооруженных сил Украины, отметили в российской спецслужбе.

По данным СВР, на Западе полагают, что «дело Миндича» приведет к сведению счетов в элитах, отвечать придется и Зеленскому, при этом не исключаются даже расправа со стороны сограждан.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

