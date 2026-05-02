Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса

Зеленский ввел санкции в отношении бывшего главы своего офиса Андрея Богдана
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ главы государства размещен на его сайте.

Согласно документу, против Богдана предусмотрены 17 видов ограничений, в том числе блокировка активов, остановка финансовых обязательств, запрет на покупку земельных участков, а также бессрочное лишение госнаград.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», cейчас Богдан проживает в Австрии и критикует Зеленского как публично, так и в частных беседах.

29 апреля Зеленский подписал новый пакет антироссийских санкций, куда также вошли ограничения против Белоруссии. В частности, ограничения сроком на десять лет были введены в отношении двух сыновей белорусского президента Александра Лукашенко — Виктора и Дмитрия Лукашенко. Всего в санкционном списке Украины 16 граждан Белоруссии, а также 11 юридических лиц.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский превратился в жестокого диктатора.

 
