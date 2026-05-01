На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»

Evan Vucci/Reuters

Фигурант коррупционного дела на Украине Тимур Миндич, которого в прессе называют «кошельком» Владимира Зеленского, в беседах с экс-министром обороны Рустемом Умеровым выдвинул идею назначить бывшую главу Минэнерго Светлану Гринчук послом в Вашингтоне. Цель такого шага — «свести Трампа с ума», сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Журналисты ссылаются на фрагменты записей разговоров Миндича, которые обнародовал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Миндич обсуждает с (на данный момент бывшим. — прим. ред.) министром обороны Умеровым кандидатов на отправку послом в США, среди них называют (бывшего министра юстиции Германа — прим. ред.) Галущенко и бывшего министра энергетики Светлану Гринчук ... «она бы Трампа свела с ума» ... Упоминаются также Умеров, (министр энергетики Украины. — прим. ред.) Шмыгаль и (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. — прим. ред.) Стефанишина, но наибольшие шансы ... отдавались Гринчук — «для деда», — говорится в материале.

На днях глава Белого дома в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Ранее на «пленках Миндича» появился голос жены Зеленского.

 
