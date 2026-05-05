Названа европейская страна, которая может попытаться сорвать парад 9 Мая в Москве

Аналитик Евсеев: Лондон руками ВСУ может попытаться сорвать парад 9 Мая в Москве
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Великобритания может руками Киева организовать провокацию против России с целью сорвать празднование Дня Победы в Москве. Такие решения Украина сама не принимает. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Удар по центру Киева будет в том случае, если будет удар по месту проведения парада [в Москве], каких-то массовых мероприятий. Ответ за это в первую очередь пойдет... Это [провокация] зависит не от господина Владимира Зеленского. Он-то как раз в этом плане, может быть, не очень решает. Если, например, британцам понадобится провокация, то Зеленский ее организует. Поэтому здесь, надо думать, не столько о господине Зеленском, сколько о тех людях, кто его финансируют, кто обеспечивает выполнение военных задач. А это не сама Украина», — подчеркнул он.

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Вооруженные силы России нанесут массированные удары по центру Киева, если украинские боевики попробую сорвать Парад Победы 9 мая в Москве.

Минобороны РФ предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара.

Ранее в Госдуме пообещали удар по Банковой «в первую очередь» в случае провокаций 9 мая.

 
