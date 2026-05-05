В Госдуме обещали удар по Банковой «в первую очередь», если будут провокации 9 Мая

Депутат Колесник: Россия ударит по Банковой, если Киев попытается сорвать парад
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Россия «в первую очередь» нанесет удар по Банковой улице Киева, где находится офис президента Украины, если украинская сторона попытается сорвать День Победы в Москве. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Если будут провокации, вполне могут быть нанесены удары по административным зданиям, находящимся в центре Киева, по Банковой, естественно, которая уже давно напрашивается. Но это в случае провокации. Наши вооруженные силы, наше ПВО готово к отражению атак», — подчеркнул парламентарий.

Колесник напомнил, что ПВО России считается лучшим в мире и поражает «основное количество целей, идущих на Москву».

«Не дай Бог, перемирие будет нарушено. Сразу будет нанесен удар, думаю, по Банковой в первую очередь», — сказал он.

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Минобороны РФ предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара.

Ранее Захарова ответила на угрозы Зеленского, назвав его «нацистом».

 
