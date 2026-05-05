Президент Финляндии заявил о новой реальности во внешней политике США

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Helsingin Sanomat заявил, что внешняя политика США изменилась и теперь наступила новая реальность.

«Внешняя политика США изменилась. Ценности стали другими, интересы – более ориентированными на экономику. Изменилось и проецирование силы – теперь не так сильно опираются на международные институты и не спрашивают мнения союзников. Это нынешняя реальность», — сказал Стубб.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя напряженность в отношениях между США и Европой, заявил, что она «выше, чем должна была бы быть». Он в очередной раз заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону, поскольку континент отставал в этом направлении «в течение многих лет». Премьер Британии также заметил, что в НАТО необходимо усилить «европейский элемент».

До этого президент США называл НАТО «бумажным тигром» и отмечал, что президент России Владимир Путин «абсолютно их не боится». Он также допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных за рубежом военных контингентов в Италии и Испании.

