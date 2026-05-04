Премьер Британии оценил уровень напряженности в отношениях с США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя напряженность в отношениях между США и Европой, заявил, что она «выше, чем должна была бы быть». Об этом сообщает Sky News.

«Мы не можем отрицать, что некоторые союзы, на которые мы привыкли полагаться, не находятся в том состоянии, в котором мы бы хотели их видеть. В союзах наблюдается большее напряжение, чем должно быть, и поэтому очень важно, чтобы мы это осознали», — сказал Стармер.

Он в очередной раз заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону, поскольку континент отставал в этом направлении «в течение многих лет». Премьер Британии также заметил, что в НАТО необходимо усилить «европейский элемент».

29 апреля президент США допустил сокращение американского контингента, который располагается в Германии. Затем он распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. Это было сделано после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Американские СМИ сообщили, что вывод войск США займет от полугода до года.

По информации газеты Politico, в Пентагоне были ошеломлены решением о выводе американских солдат из Германии.

