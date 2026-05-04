Зеленский попросил европейцев не смягчать санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС «не соглашаться на любые идеи» по смягчению антироссийских санкций. Об этом он заявил на VIII саммите Европейского политического сообщества в Ереване, видео выступления опубликовано на YouTube-канале офиса президента Украины.

По словам Зеленского, лето 2026 года «станет временем», когда будет решаться, продолжатся ли боевые действия дальше или же конфликт будет разрешен дипломатическим путем. Зеленский отметил, что сейчас Европа должна «подтолкнуть» Россию к дипломатии и «надавить» на Москву.

«Поэтому мы должны продолжать давить на них санкциями. Прошу вас не соглашаться на любые идеи смягчения санкций: это важно. И спасибо также тем, кто борется против российского теневого нефтяного флота», — отметил он.

Кроме того, на мероприятии Зеленский заявил о необходимости выработать общую европейскую позицию по урегулированию конфликта, а также подчеркнул, что ЕС должен быть представлен за столом переговоров.

17 апреля минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Лицензия будет действовать до 16 мая. До этого 12 марта Вашингтон также временно вывел российскую нефть и нефтепродукты из-под санкций, срок действия лицензии подошел к концу 11 апреля.

24 апреля глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продлевать лицензию на продажу российской нефти и нефтепродуктов.

В апреле ЕС принял 20-й пакет санкций против России. После этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила о том, что при работе над 21-м пакетом санкций ЕС должен будет пересмотреть некоторые «красные линии».

Ранее в Европарламенте сравнили ЕС с «хомяком в колесе» из-за санкций против России.