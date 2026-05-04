Генсек НАТО рассказал о помощи США в Иране

Генсек Рютте: союзники США по НАТО подтягивают логистическую поддержку к Ирану
Союзники США по НАТО подтягивают логистическую поддержку к Ирану. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости.

«Все больше стран Европы заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики рядом с театром военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу», — сказал он.

Рютте отметил, что страны НАТО поняли послание Вашингтона и обеспечивают выполнение запросов Соединенных Штатов о логистической поддержке.

До этого президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможности вывода американских сил из Италии и Испании заявил, что Вашингтон недоволен реакцией стран на военную операцию против Тегерана.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

