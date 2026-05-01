Трамп выразил недовольство двумя союзниками США по НАТО

Трамп недоволен реакцией Италии и Испании на операцию США в Иране

Вашингтон недоволен реакцией стран на военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможности вывода американских сил из Италии и Испании, Fox News вел трансляцию.

«Я недоволен Италией, и я недоволен Испанией», — подчеркнул глава Белого дома.

30 апреля Дональд Трамп в ходе общения с журналистами допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных военных контингентов в Италии и Испании.

Журналисты попросили главу Белого дома сказать, может ли он рассмотреть этот вопрос на фоне критики в адрес двух стран.

«Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно», — ответил он.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

