Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ сообщили о возможном выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятно, был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам секретаря Норвежского Нобелевского комитета Кристиана Берга Харпвикена, среди примерно 287 кандидатов, которые будут рассмотрены на присуждение Нобелевской премии мира 2026 года, вероятнее всего, окажется Трамп. Он отметил, что официального подтверждения этому пока нет.

Как отметил Харпвикен, несмотря на рост числа конфликтов и давление на международное сотрудничество, Нобелевская премия мира остается актуальной, а в нынешнее время ее значение даже возрастает, поскольку хорошей работы делается не меньше, чем раньше.

В числе возможных номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году также называются сенатор от Аляски Лиза Мурковски и член датского парламента от Гренландии Аая Хемниц.

В марте Трамп признался в интервью для журнала Washington Examiner, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира.

10 октября прошлого года Нобелевский комитет присудил премию лидеру оппозиции Венесуэлы Марие Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был Трамп, но букмекеры оценивали его шансы в 3%. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

Ранее Санду номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в демократию.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!