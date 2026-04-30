СМИ сообщили о возможном выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп, вероятно, был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам секретаря Норвежского Нобелевского комитета Кристиана Берга Харпвикена, среди примерно 287 кандидатов, которые будут рассмотрены на присуждение Нобелевской премии мира 2026 года, вероятнее всего, окажется Трамп. Он отметил, что официального подтверждения этому пока нет.

Как отметил Харпвикен, несмотря на рост числа конфликтов и давление на международное сотрудничество, Нобелевская премия мира остается актуальной, а в нынешнее время ее значение даже возрастает, поскольку хорошей работы делается не меньше, чем раньше.

В числе возможных номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году также называются сенатор от Аляски Лиза Мурковски и член датского парламента от Гренландии Аая Хемниц.

В марте Трамп признался в интервью для журнала Washington Examiner, что больше не заинтересован в получении Нобелевской премии мира.

10 октября прошлого года Нобелевский комитет присудил премию лидеру оппозиции Венесуэлы Марие Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был Трамп, но букмекеры оценивали его шансы в 3%. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

