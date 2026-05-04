Эстонский генерал раскритиковал идею перемирия на День Победы

Перемирие в конфликте на Украине на День Победы якобы «ничего не дает» ни одной из сторон и «не изменит стратегического хода боевых действий». Об этом в интервью ERR заявил эстонский генерал-майор в запасе и экс-заместитель начальника военного штаба НАТО Неэме Вяли.

«Этот один день на самом деле ничего не даёт. Со стороны Путина это может быть попыткой показать американцам, что в каком-то плане он готов говорить о мире. Но этот один день настолько незначителен, да и Зеленский уже говорил, что Украине не нужно никакого небольшого перемирия — речь идёт о прочном и реальном мире», — отметил он.

По мнению генерала, перемирие на день или два лишь даст сторонам возможность «доставить людей на передовую или провести их ротацию», а также «пополнить запасы» боеприпасов, продовольствия и других необходимых ресурсов. Однако, считает он, эффект от этого будет кратковременным и «не даст решающего преимущества» ни одной из сторон.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить временное перемирие на День Победы, а глава Белого дома поддержал это предложение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что конкретные часы перемирия пока не установлены, а также Песков подчеркнул, что реакция Украины для реализации перемирия не нужна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно перемирие, которое якобы может быть «тактическим ходом» со стороны России.

Ранее премьер Польши Туск назвал «абсурдом» перемирие на День Победы.