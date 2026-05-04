Тихановская прибыла на саммит в Армению, чтобы «держать Белоруссию в центре внимания»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в столицу Армении, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом в своем Telegram-канале сообщила сама политик.

«Наша задача — держать Белоруссию в центре внимания. Именно поэтому я сегодня здесь», — отметила Тихановская.

Она примет участие в саммите ЕПС в качестве приглашенной гостьи из Белоруссии. Также ожидается, что политик будет присутствовать на конференции «Ереванский диалог», которую организует армянское министерство иностранных дел. Заранее о поездке Тихановской в Армению не сообщалось для соблюдения мер безопасности.

Саммит ЕПС проходит в период с 4 по 5 мая в Ереване. В мероприятии собираются принять участие делегации из полусотни государств: не только лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС), но и представители держав — партнеров. Главной темой станет укрепление взаимоотношений Армении и ЕС.

3 мая в Ереван прилетел украинский лидер Владимир Зеленский. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что ждет на саммите ЕПС всех членов без исключения, в том числе главу Украины.

Ранее Киеву предложили развивать членство в ЕПС вместо стремления в Евросоюз.

 
