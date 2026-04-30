Пашинян ждет Зеленского на саммите в Ереване

Пашинян заявил, что ждет Зеленского на саммите ЕПС в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга сообщил, что ждет украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Трансляцию мероприятия вело информационное агентство Armenpress.

«Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины», — сказал Пашинян.

Других деталей он не уточнил.

Очередной саммит ЕПС запланирован на 4 мая. Мероприятие пройдет в Ереване, ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций.

27 апреля армянский онлайн-ресурс 168.am со ссылкой на собственные источники написал, что Зеленский может посетить предстоящий саммит. При этом в материале подчеркивалось, что министерство иностранных дел Армении пока пытается сохранить в тайне информацию о визите украинского лидера.

15 апреля Пашинян заявил, что отношения России и Армении в настоящее время находятся на самом высоком уровне, чем это было когда-либо. Однако возможная победа партии «Сильная Армения» на назначенных на июнь парламентских выборах может изменить ситуацию в худшую сторону, вплоть до торговой войны между Москвой и Ереваном, считает премьер-министр.

Ранее Пашинян анонсировал переговоры с Путиным.