Зеленский прилетел в Армению обсуждать поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Ереван для участие в саммите о поддержке государства. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Зеленский прилетел в Армению на саммит Европейского политического сообщества, куда приедет Макрон и другие европейские лидеры», — сказано в посте.

Главной темой станет укрепление взаимоотношений Армении и Евросоюза.

В понедельник и вторник, 4-5 мая армянской столице также проведут отдельную сессию для обсуждения дальнейшей стратегии конфликта между Украиной и Россией.

Визит Зеленского в Еревананонсировал премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 мая.

Впервые Зеленский и Пашинян провели встречу в октябре 2023 года на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде. По словам украинского лидера, они обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, двустороннее сотрудничество государств и межрегиональные экономические проекты.

