В Иране опровергли информацию о совместном с США разминировании Ормузского пролива

Тегеран не обсуждал с Вашингтоном возможность совместного разминирования Ормузского пролива, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Отвечая на вопрос иранского журналиста о недавнем сообщении панарабского телеканала Al Jazeera о том, что Иран и США планируют провести совместную операцию по разминированию Ормузского пролива, Багаи пояснил, что предложения Ирана Соединенным Штатам не содержат такого пункта. По словам пресс-секретаря, такое утверждение является лишь плодом воображения некоторых СМИ.

3 мая панарабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Иран отказался от некоторых предыдущих условий и согласился включить свою ядерную программу в повестку переговоров с США.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Власти Исламской Республики выразили готовность вернуться к переговорам.

Ранее Иран впервые заработал на новых правилах прохода через Ормузский пролив.