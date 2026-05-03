На Западе рассказали, в каком случае Россия пойдет на Одессу

Аналитик Уотсон: РФ пойдет на Одессу, если Киев не признает новые регионы
РФ продолжит наступление на Одессу и другие крупные города Украины, если Киев и Запад не признают новые территории российскими. Такое мнение высказал в соцсети X политический аналитик Алан Уотсон.

По словам эксперта, президент России Владимир Путин обозначил условия Москвы для устойчивого мирного урегулирования конфликта.

«Никаких временных прекращений огня, никаких европейских «миротворцев», никакого НАТО или нацистов на Украине — и признание Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона постоянной российской территорией», — написал Уотсон.

Как отметил аналитик, если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков.

27 апреля военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что для полноценной защиты Севастополя от атак Украины армии России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что ВС РФ наступают почти по всей линии фронта.

Ранее в России раскрыли, за счет чего ускорится продвижение ВС РФ на Украине.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

