В России назвали верный способ защитить Севастополь

Военэксперт Литовкин: для защиты Севастополя нужно освободить Николаев и Одессу
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Для полноценной защиты Севастополя от атак Украины армии России необходимо освободить Николаевскую и Одесскую области. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Если рационально, для того, чтобы защитить Севастополь, мы должны освободить Николаевскую и Одесскую области для начала. Тогда мы защитим и Севастополь, и Крым, и южное побережье Кавказа. В тактическом плане, конечно, Севастополь защищен, у него есть системы противовоздушной обороны, в Севастополе есть системы радиоэлектронной борьбы, в Севастополе есть различные виды противовоздушных зенитно-ракетных комплексов и прочих комплексов», — подчеркнул он.

По словам Литовкина, отряды самообороны из местных жителей, в которые предложил вступать губернатор Севастополя Михаил Развожаев, надо вооружить соответствующим оружием, чтобы они могли бороться с беспилотниками.

«В этом смысле это не должно компенсировать всю систему ПВО Крымского полуострова, в том числе Севастополя, но это должно дополнить те системы противовоздушной обороны, которые есть в городе», — подытожил он.

Развожаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей вступать в отряды обороны города.

Он напомнил, что отряд «Севастополь» был сформирован еще в конце 2023 года.

Ранее в Вологодской области из-за атаки БПЛА был поврежден трубопровод с серной кислотой.

 
