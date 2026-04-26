«По всей линии фронта»: главком ВСУ заявил о широкомасштабном наступлении российских войск

Российские войска наступают почти по всей линии фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Главком провел встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян. Сырский поблагодарил генерала и правительство Канады за значительную военную помощь Украине.

«Я проинформировал о текущей ситуации на линии боевого столкновения. Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», — написал главком ВСУ.

22 апреля Сырский заявил, что Россия намерена взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину. В ответ на это, по его словам, Украина якобы «ослабляет способности» РФ продолжать конфликт. Он уточнил, что речь идет о целенаправленном уничтожении «ресурсов, логистики и военного потенциала» российской армии.

В марте агентство Associated Press сообщало, что армия России может уже этой весной провести масштабное наступление и взять под контроль незанятые территории Донецкой народной республики.

Ранее экс-главком ВСУ заявил, что российские удары по логистике делают невозможными планы наступления.