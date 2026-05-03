«Настоящий мужчина»: Голикова вспомнила приятный жест Путина

Президент России Владимир Путин проявил заботу о чиновниках, сопровождавших его во время визита в медучреждение в Москве. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Она вспомнила случай, когда глава государства посетил Федеральный центр медицины катастроф НМХЦ имени Н. И. Пирогова. Во время визита начался дождь, и Путин раскрыл зонт, прикрыв Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Как отметила вице-премьер, президент не позволил ей держать зонт самой.

«Не дал, <...> поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина», — заявила она.

В марте сообщалось, что поздравление Владимира Путина, приуроченное к Международному женскому дню, вызвало теплый отклик среди женщин в Индонезии. Многие сказали, что считают российского лидера привлекательным мужчиной, и отметили, что его слова прозвучали очень искренне и по-настоящему тронули их сердца.

Ранее отец Маска похвалил Путина.