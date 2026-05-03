На Украине рассказали о новой тактике России по применению дронов

Российские войска в Киевской области массово использовали БПЛА-имитаторы «Пародия», которые отвлекали внимание украинского ПВО. Об этом в своем Telegram-канале написал внештатный советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш»).

«В нескольких районах люди обратили внимание на нетипичный вид БПЛА. Противник, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА-имитаторы «Пародия». Именно их и видели жители страны. Задача такого БПЛА — отвлекать внимание нашей ПВО, поэтому десятки таких БПЛА кружили над нашей территорией», — отметил он.

По словам Бескрестнова, Россия на фронте «постоянно использует новые тактики применения БПЛА», а Украина пытается им противодействовать.

В конце апреля заместитель командующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил, что за время конфликта на Украине Киев потерял «преимущество» в дронах и упустил момент для отвоевания части территории. Также Елизаров отмечал, что более половины экипажей украинской ПВО за год не сбили ни одного российского беспилотника типа «Герань».

В феврале 2026 года главком ВСУ Александр Сырский заявил, что особую угрозу для украинских солдат представляют российские дроны.

