В ВСУ рассказали, что растеряла Украина за время конфликта

За время украинского конфликта Киев потерял «преимущество» в дронах и упустил момент для «отвоевания» части территорий. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил заместитель командующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

«Мы свое дроновое преимущество, к сожалению, потеряли. В 2022-2023 годах у нас был шанс сделать ключевые вещи. <…> Но мы не вернули территорию. Если бы тогда «метаболизм» был быстрее, мы могли бы еще и отвоевать часть территорий. Этот момент мы упустили», — сказал он.

По словам заместителя командующего, сейчас на фронте продвижение сторон «очень сложно», а «масштабные» прорывы на десятки километров «практически невозможны».

29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ВСУ массовый характер приобрела проблема алкоголизма и наркозависимости. Также депутат Верховной рады Марьяна Безуглая недавно писала, что голод в рядах ВСУ стал постоянной проблемой.

В апреле командующий десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол заявил, что в рекрутинговые центры ВСУ, которые набирают добровольцев в украинскую армию, теперь идет «гораздо меньше» людей, чем раньше.

Ранее в России заявили об отсутствии проблем у ВСУ с беспилотниками.