Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
 (обновлено  )
Политика

В ВСУ рассказали, что растеряла Украина за время конфликта

Замглавы ВВС ВСУ Елизаров: Украина потеряла преимущество в дронах
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

За время украинского конфликта Киев потерял «преимущество» в дронах и упустил момент для «отвоевания» части территорий. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил заместитель командующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.

«Мы свое дроновое преимущество, к сожалению, потеряли. В 2022-2023 годах у нас был шанс сделать ключевые вещи. <…> Но мы не вернули территорию. Если бы тогда «метаболизм» был быстрее, мы могли бы еще и отвоевать часть территорий. Этот момент мы упустили», — сказал он.

По словам заместителя командующего, сейчас на фронте продвижение сторон «очень сложно», а «масштабные» прорывы на десятки километров «практически невозможны».

29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ВСУ массовый характер приобрела проблема алкоголизма и наркозависимости. Также депутат Верховной рады Марьяна Безуглая недавно писала, что голод в рядах ВСУ стал постоянной проблемой.

В апреле командующий десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол заявил, что в рекрутинговые центры ВСУ, которые набирают добровольцев в украинскую армию, теперь идет «гораздо меньше» людей, чем раньше.

Ранее в России заявили об отсутствии проблем у ВСУ с беспилотниками.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!