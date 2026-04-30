Война США и Израиля против Ирана
В ВСУ заявили, что не справляются с российскими БПЛА «Герань»

Заместитель командующего по развитию малой противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ полковник Павел Елизаров заявил, что более половины экипажей украинской ПВО за год не сбили ни одного российского беспилотника типа «Герань». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По его словам, анализ работы ПВО показал, что из более чем 300 экипажей только 66 сбили больше 10 дронов, а 170 не сбили ни одного. В одной из областей из 28 расчетов 24 за год не поразили ни одной цели.

Полковник подчеркнул, что проблема не в нехватке людей, а в их подготовке.

«Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать», — заявил Елизаров.

Он также признал, что Украина потеряла преимущество в дронах, которое имела в 2022–2023 годах. Кроме того, по словам Елизарова, продвижение сторон на фронте идет сложно. Военный утверждает, что масштабные прорывы на десятки километров «практически невозможны».

Ранее российский дрон «Герань» ранил советника министра обороны Украины.

 
