Стало известно, как Финляндия готовится к войне с Россией

Финляндия разработала комплексную концепцию обороны на случай войны с Россией. Об этом заявила политолог и эксперт по вопросам безопасности и внешней политики Клаудия Мейджор в эфире канала ZDF.

«Финляндия разработала комплексную концепцию обороны, которая опирается, с одной стороны, на военную мощь, а с другой — на устойчивость общества», — рассказала она.

Политолог отметила, что в стране существует «хорошо развитая» сеть бункеров, а вооруженные силы Финляндии «обладают очень сильным резервом». По словам Мейджор, финские граждане сейчас «хорошо подготовлены» к кризису, так как среди них «каждый знает свое место» и понимает, что «сам отвечает за свою безопасность».

Также она добавила, что сейчас европейцам нужно «сосредоточиться на наращивании собственного оборонного потенциала» и меньше зависеть от США как от партнера.

В апреле бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Россия якобы «готовится» атаковать Европу и является для нее «врагом». При этом в конце апреля президент Финляндии Александр Стубб отметил, что он не видит причин для России атаковать страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

Также в апреле генерал в отставке и бывший командующий Силами обороны страны Тимо Кивинен заявил, что после окончания украинского конфликта Россия якобы будет стремиться укрепить свое военное присутствие на границе с Финляндией. Также он назвал Финляндию «прифронтовым» государством и подчеркнул, что российская угроза носит для нее «экзистенциальный характер».

В феврале посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что власти Финляндии не скрывают подготовку к военному конфликту с Россией.

Ранее экс-премьер Финляндии рассказала об одной проблеме ЕС по Украине.