Экс-премьер Финляндии рассказала об одной проблеме ЕС по Украине

Remo Casilli/Reuters

У Европы нет видения того, к чему должен привести конфликт на Украине. Об этом заявила экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин на шоу Маркуса Ланца на канале ZDF.

По ее словам, Украина сейчас якобы «сражается за всю Европу», однако сейчас ЕС не хватает понимания того, к чему должен привести этот конфликт.

«У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончится. Важно взглянуть правде в глаза и дать Украине именно то, в чем она отчаянно нуждается. Нам не нужно просто сидеть и ждать», — отметила Марин.

В апреле Марин заявила, что Россия якобы «готовится» атаковать Европу и является для нее «врагом».

Также в апреле экс-начальник штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге сказал, что лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает Украину, и они «не имеют четкого представления» о том, что делать дальше.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине получится урегулировать путем мирных переговоров. При этом он признал, что разрешение этого кризиса является непростой задачей.

Ранее Марин заявила о серьезных изменениях в НАТО.

 
