В России раскрыли значение слов поддержки словацкого премьера в адрес Зеленского

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо — это пиар-ход, а не признак реального сотрудничества Киева и Братиславы против Москвы. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог Александр Асафов.

По словам эксперта, сами по себе слова поддержки Фицо в адрес Украины, высказанные в сегодняшнем телефонном разговоре, ничего не значат и не свидетельствуют о формировании нового партнерства. Асафов напомнил, что европейские и американские политики прекрасно умеют подменять «пустой дипломатией» реальную помощь — деньги, оружие и другие ресурсы.

В пример политолог привел визит короля Карла III в США, который был воспринят как поддержка Лондоном действий Вашингтона против Тегерана, но при этом не означал оказания действенной помощи в боевых действиях на Ближнем Востоке.

По оценке Асафова, у Зеленского сейчас крайне мало возможностей добиться реальных результатов, поэтому он пытается позиционировать каждый телефонный разговор или встречу как якобы значимые договоренности.

Политолог отметил, что главным препятствием в отношениях между Украиной и Словакией был вопрос о выделении европейского кредита на €90 млрд, но теперь оно преодолено. Теперь сторонам нужна нейтрально-положительная повестка, из которой, однако, ничего не следует, подытожил Асафов.

При этом Фицо пообещал приехать в Москву на День победы и уже получил разрешение от Чехии на открытие воздушного коридора для своего самолета. Он также заявил, что рассчитывает на личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе этого визита.

