Фицо согласился поехать в Киев несмотря на угрозу покушения

Фицо принял приглашение Зеленского и согласился впервые посетить Киев
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо согласился впервые приехать в Киев по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского, с которым сегодня поговорил по телефону. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Решение словацкого премьера было принято вопреки угрозе покушения, о существовании которой в случае поездки на Украину вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявлял в апреле, напоминает РИА Новости. Агентство также отменило, что до сих пор на Украине не бывали ни сам Фицо, ни действующий президент Словакии Петер Пеллегрини.

Словацкий лидер подтвердил, что в понедельник в Ереване проведет короткую встречу с Зеленским на саммите Европейского политического сообщества, а потом две страны продолжат взаимодействовать в рамках двусторонних заседаний правительств.

По словам Фицо, в ходе разговора он заявил Зеленскому, что Словакия поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза. Однако, по оценке российского политолога Александра Асафова, эти слова не следует рассматривать как свидетельство стратегических изменений в отношениях между двумя странами.

Ранее были раскрыты детали приезда премьера Словакии в Россию на День Победы.

 
