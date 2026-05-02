Стало известно, какой план по Кубе разрабатывает Белый дом в обход дипломатии

Администрация США рассматривает возможность применения «кинетической» военной силы на Кубе, хотя приоритетом по-прежнему остается дипломатия. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на знакомый с позицией Белого дома источник.

По его данным, внутри администрации изучают разные сценарии, но дипломатическое давление пока остается главным инструментом.

Основной упор Вашингтон делает на экономические реформы: США требуют приватизировать кубинские госпредприятия, разрешить больше иностранных инвестиций и обязать кубинцев закупать американские энергоресурсы.

При этом, напоминает Politico, еще с февраля США ввели пошлины на товары из поставляющих нефть Кубе стран и объявили чрезвычайное положение из-за «кубинской угрозы» своей национальной безопасности. В Гаване расценили эти меры как попытку уничтожить экономику острова и сделать невыносимой жизнь его населения.

Накануне американский лидер пригрозил отправить на Кубу авианосец и захватить ее. Он также подписал указ о введении дополнительных санкций против островного государства: эти меры касаются, в частности, финансовых транзакций с Кубой.

Ранее в США обвинили Кубу в сотрудничестве с врагами.