Трамп назвал лидера демократов угрозой для США

Трамп назвал лидера демократов бандитом и угрозой для США
Президент США Дональд Трамп назвал лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса бандитом, который представляет угрозу для страны. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Хаким Джеффрис — всего лишь бандит, и он представляет опасность для нашей страны!», — пишет американский лидер.

До этого Джеффрис назвал «нелегитимным» большинство судей Верховного суда США после того, как орган принял решение о правилах определения границ избирательных округов. Трамп назвал это заявление опасным и добавил, что лидер меньшинства демократов — преступник и угроза для нации.

В прошлом году американский лидер назвал президента России Владимира Путина «крепким орешком».

Глава Белого дома также отметил, что его мнение о главе РФ не поменялось. Помимо этого Трамп признался, что считает Путина очень жестким, умным и интересным.

Ранее лидер демократов призвал к «смене режима» в США.

 
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
