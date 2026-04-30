Медведев оценил посредническую роль США, напомнив о «воровстве президентов»

США вряд ли могут быть эффективным посредником в урегулировании конфликтов с учетом их действий на международной арене. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», — сказал Медведев.

В ходе своего выступления на марафоне Медведев назвал США главным геополитическим соперником России. По его словам, отношения между двумя странами всегда были очень сложными, что в советский, что в пост-советский периоды и даже «в период каких-то упрощений». Политик указал на то, что боеголовки американских стратегических ядерных сил нацелены на РФ, в российские боеголовки нацелены на них.

До этого Медведев назвал два главных достоинства нынешнего президента США. По словам политика, во-первых, глава Белого дома точно не русофоб. А во-вторых, он «довольно веселый парень». Медведев признался, что с удовольствием читает посты американского лидера в социальных сетях.

