Песков раскрыл ключевую договоренность Путина и Трампа по итогам разговора

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжать посредничество в урегулировании конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет», — сказал представитель Кремля.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили отношения между РФ и США. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, оба президента говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причем, целый ряд масштабных инициатив в экономике уже конкретно обсуждается между представителями стран. Путин и Трамп условились и далее поддерживать контакты, как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.

