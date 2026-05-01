Трамп обвинил НАТО в «бардаке» на Украине

Европейские страны — члены НАТО устроили «бардак» на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп утверждает, что проблемы Украины никаким образом не касаются США, поскольку государства разделяет океан, но затрагивают страны Евросоюза.

До этого Трамп в общении с журналистами допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных за рубежом военных контингентов в Италии и Испании. Также американский президент в соцсети Truth Social допустил сокращение контингента военных США на территории Германии.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

Ранее Трамп заявил, что Путин не боится НАТО.