В США заявили, что не предоставят Ирану уран для медицинских и энергетических целей

Трамп: Иран не получит обогащенный уран ни для медицины, ни для энергетики
Президент США Дональд Трамп заявил Newsmax, что не предоставит Ирану обогащенный уран ни для медицинских, ни для энергетических целей.

Таким образом он прокомментировал заявление его спецпосланника Стива Уиткоффа. Уиткофф предположил, что Вашингтон может предоставить Тегерану обогащенный уран для медицинских и энергетических целей.

«Я бы такого не одобрил, я им ничего не дам», — подчеркнул Трамп, назвав слова Уиткоффа «не очень серьезным предложением».

27 апреля портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника сообщал, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

Также телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал США через посредников трехступенчатую формулу переговоров.

Ранее глава МИД Ирана отказался выполнять требования США и покинул Пакистан.

 
