Лидер одной из стран ЕС выразил надежду на встречу с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву на 9 Мая. Об этом пишет РИА Новости.

«Я иду на встречу с российским президентом, которая будет у меня 9 мая», — сказал политик во время дискуссии со студентами.

Фицо отметил, что хочет обсудить с Путиным необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине. По мнению премьера, его можно разрешить только дипломатическим путем.

19 апреля Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он отметил, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию. Позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

28 апреля источник в польских дипломатических кругах сообщил, что Фицо, скорее всего, поедет в Москву на автомобиле. Словацкий премьер может выбрать маршрут через Польшу и Белоруссию. Отмечается, что автомобильное путешествие, в отличии от пролета самолетом, не требует разрешения властей стран.

Ранее в Литве назвали «моральной позицией» отказ пропускать самолет Фицо в Москву к 9 Мая.