Новак назвал сроки восстановления рынка нефти после открытия Ормузского пролива

Нефтяному рынку нужно несколько месяцев на восстановление до прежнего уровня даже в случае открытия Ормузского пролива. Об этом заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину вице-премьер РФ Александр Новак.

«Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев», — сказал Новак.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

Ранее в Иране заявили о захвате судна, связанного с военными США.