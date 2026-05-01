Журналист из Ирландии Макдональд заявил о помешательстве Каллас на России

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас помешана на теме «российской угрозы». Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.

«О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?» — задался вопросом он.

Накануне Каллас заявила, что Европа не вернется к нормальным отношениям с РФ даже после окончания конфликта на Украине.

Глава евродипломатии также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» России и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Также 30 апреля Каллас сказала, что Европа не должна «унижаться» и просить Москву о переговорах.

28 апреля она призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от нефти из России и искать альтернативы на фоне дефицита топлива из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД РФ предложили Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.