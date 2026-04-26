Захарова предложила Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава евродипломатии, бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас со своими «свинскими заявлениями» могла бы победить на чемпионате «по имитации поросячьего визга», который недавно проводился в ее стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с kp.ru.

«Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила», — пошутила Захарова.

26 апреля в эстонском городе Тарту впервые прошел чемпионат по имитации визга поросят. Участники соревновались в правдивости и силе исполнения. Выступления оценивали эксперты-свиноводы. Победителю в качестве награды вручили половину свиной туши, а также колбасу.

До этого депутат Госдумы Константин Затулин обвинил Каллас в невежестве после заявления о том, что Россия якобы более ста лет «атакует соседей». По его словам, глава евродипломатии насчитала уже 19 стран, «которые были невинными овечками, а Россия злым волком».

По мнению депутата, причиной таких речей Каллас является желание обеспечить дальнейшее существование Эстонии как независимого государства, а для этого нужно «изо всех сил обличать Россию и бежать на Запад за защитой от гипотетических угроз с ее стороны». Говоря об исторических познаниях Каллас, Затулин с иронией отметил, что наиболее яркий пример того, как Россия «на кого-то напала», — это события начала Второй мировой войны.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».

 
