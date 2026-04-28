Каллас обратилась к странам Юго-Восточной Азии из-за России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от нефти из России и искать альтернативы на фоне дефицита топлива из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Каллас утверждает, что Россия извлекла выгоду из войны США в Иране, в связи с которой был закрыт Ормузский пролив.

«Позвольте напомнить, что доходы от нефти – это те средства, которые Россия использует для финансирования этой войны в Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы эта война прекратилась. Вот почему мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и поиск их в других местах, а не в России», – заявила Каллас по итогам встречи с главами МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

До этого газета Financial Times писала, что война с Ираном оставила Азию без привычных запасов нефти, и азиатские страны оказались вынуждены обратиться к России за энергоресурсами. Агентство Associated Press также сообщало, что страны Юго-Восточной Азии стали все чаще конкурировать друг с другом за российскую нефть на фоне энергетического кризиса.

Ранее Захарова предложила Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!