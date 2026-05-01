Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ночь на 1 мая отработал смену грузчиком по доставке хлеба в магазины и больницы. Соответствующая видеозапись появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Приветствую вас в ночную смену. Сейчас мы находимся в Нова-Дубница, куда мы как раз доставили партию свежего хлеба и выпечки», — заявил Фицо.

Премьер Словакии загружал и разгружал автомобиль с продовольствием, который доставлял хлеб в магазины.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву на 9 мая. Фицо отметил, что хочет обсудить с Путиным необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине. По мнению премьера, его можно разрешить только дипломатическим путем.

19 апреля Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он отметил, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию. Позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

Ранее в Литве назвали «моральной позицией» отказ пропускать самолет Фицо в Москву к 9 Мая.