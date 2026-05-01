Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Германии предупредили об угрозе новой войны

JW: обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией может перерасти в конфликт
Кирилл Зыков/РИА Новости

Обострение отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии может перерасти в конфликт между странами. Об этом сообщает германское издание Junge Welt.

В публикации отмечается, что к росту напряженности на Аравийском полуострове привел выход ОАЭ из ОПЕК.

По данным издания, Абу-Даби планирует в будущем продавать больше нефти, но считает себя слишком ограниченным квотами ОПЕК, которые в основном определяются Эр-Риядом.

JW утверждает, что между ОАЭ и Саудовской Аравией вновь разгорелся спор во внешней политике. Пока в Абу-Даби склоняются к более тесному партнерству с Израилем и США, в Эр-Рияде, напротив, считают важным поиск баланса с Ираном.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК. Такой шаг они объяснили национальными интересами и прогнозами, согласно которым скоро на мировых рынках возрастет спрос на топливо. Агентство Reuters назвало происходящее победой президента США Дональда Трампа. Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина недовольства ОАЭ, побудившая страну выйти из ОПЕК.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
