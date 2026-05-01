В Германии предупредили об угрозе новой войны

JW: обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией может перерасти в конфликт

Обострение отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии может перерасти в конфликт между странами. Об этом сообщает германское издание Junge Welt.

В публикации отмечается, что к росту напряженности на Аравийском полуострове привел выход ОАЭ из ОПЕК.

По данным издания, Абу-Даби планирует в будущем продавать больше нефти, но считает себя слишком ограниченным квотами ОПЕК, которые в основном определяются Эр-Риядом.

JW утверждает, что между ОАЭ и Саудовской Аравией вновь разгорелся спор во внешней политике. Пока в Абу-Даби склоняются к более тесному партнерству с Израилем и США, в Эр-Рияде, напротив, считают важным поиск баланса с Ираном.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК. Такой шаг они объяснили национальными интересами и прогнозами, согласно которым скоро на мировых рынках возрастет спрос на топливо. Агентство Reuters назвало происходящее победой президента США Дональда Трампа. Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

