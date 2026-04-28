«Новая эпоха энергетики» и «победа Трампа». Почему ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК?

Reuters заявило, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ является победой для Трампа

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК. Такой шаг они объяснили национальными интересами и прогнозами, согласно которым скоро на мировых рынках возрастет спрос на топливо. Агентство Reuters назвало происходящее победой президента США Дональда Трампа. Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 мая выйдут из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает местное государственное агентство WAM.

«Это решение отражает долгосрочную стратегию и экономическое видение ОАЭ и меняющийся энергетический профиль, включая ускоренные инвестиции в внутреннее производство энергоресурсов, и подтверждает приверженность ответственной, надежной и перспективной роли [страны] на мировых энергетических рынках»,

— сказано в заявлении.

В Абу-Даби указали, что решение соответствует национальным интересам государства и было принято после всестороннего анализа текущих и будущих возможностей по добыче нефти. Такую политику в WAM окрестили как «Суверенная ответственность в новую энергетическую эпоху ».

По словам властей ОАЭ, страна хочет «эффективно способствовать удовлетворению насущных потребностей рынка». Они признали, что закрытие Ормузского пролива привело к краткосрочной нестабильности и продолжает влиять на поставки энергоносителей. Однако, сказано в публикации «основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергию в среднесрочной и долгосрочной перспективе». В этой связи страна инвестировала деньги в нефтедобывающую отрасль «для эффективного и ответственного удовлетворения меняющегося спроса».

Руководство Эмиратов пообещало, что после выхода из ОПЕК «продолжит действовать ответственно», а объемы добычи будут увеличиваться «постепенно и взвешенно, в соответствии со спросом и рыночными условиями». Абу-Даби выразило партнерам по ОПЕК благодарность за более чем 50 лет сотрудничества.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи также заявил телеканалу Sky New Arabia, что в Абу-Даби ожидают возрастания мирового спроса на топливо уже в обозримом будущем. По его словам, выход из ОПЕК и ОПЕК+ позволит удовлетворить эти потребности, в то же время продолжая сотрудничество с партнерами и инвесторами.

«Это суверенное национальное решение, основанное на долгосрочном стратегическом и экономическом видении ОАЭ», — указал чиновник.

По данным источника ТАСС, выход ОАЭ из ОПЕК будет обсуждаться в июне — на ближайшей встрече стран-участниц организации.

Победа Трампа

Агентство Reuters назвало новость о прекращении членства Эмиратов победой для президента США Дональда Трампа . Журналисты напомнили, как в 2018 году политик в выступлении на Генеральной ассамблее ООН обвинил ОПЕК в «обмане всего мира» якобы завышением цен на нефть.

«Трамп также связал военную поддержу США стран Персидского залива со стоимостью углеводородов. По его словам, пока Штаты защищают членов ОПЕК, те «пользуются ими (Соединенными Штатами — «Газета.Ru»), устанавливая высокие цены на нефть»,

— передает агентство.

Причины и последствия

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио Sputnik назвал решение ОАЭ «сенсационной новостью». По его словам, несмотря на многочисленные противоречия внутри ОПЕК, от Абу-Даби не ожидали такого резкого шага .

Из-за войны Ирана и США и закрытия Ормузского пролива значительная часть стран-участниц организации не имеет возможности экспортировать нефть и исполнять взятые на себя обязательства, отметил эксперт. Тем не менее, из опубликованного заявления следует, что ОАЭ рассчитывают на окончание конфликта.

«По сути, они объявляют ценовую войну. <…> «Они, на мой взгляд, говорят следующее: мы будем добывать столько, сколько захотим. Все». А это своего рода возвращение к ситуации марта 2020 года, когда формат ОПЕК+ начал разваливаться из‑за противоречивого взгляда в ситуации острого кризиса»,

— констатировал Фролов.

Он напомнил, что тогда из-за острого кризиса на нефтяном рынке, вызванного экономическими последствиями пандемии коронавируса «ОПЕК+ фактически успел развалиться», однако «буквально в течение недели‑двух собрался заново».

Сейчас на фоне ближневосточного конфликта Эмираты по независящим от себя обстоятельствам перевыполнили план по добычи нефти, а после его завершения не хотят брать на себя никакие обязательства и ограничивать извлечение сырья, пояснил собеседник радиостанции.

«То есть, опять же, возвращаемся к ситуации, которая была в марте двадцатого года, когда ряд игроков, в первую очередь Саудовская Аравия, сказали: «Все, мы будем добывать столько, сколько захотим, потому что у нас низкая себестоимость, мы всех победим»,

— сказал эксперт.

Фролов подчеркнул, что ни к чему хорошему такие решения обычно не приводят. По его прогнозам, Россия не ощутит последствия от выхода ОАЭ из ОПЕК до окончания войны США и Израиля. Нефтяным компаниям из нашей страны следует готовиться к условиям возросшей конкуренции и оценить потенциальные возможности вести конкурентную борьбу на рынке, где будет избыток предложения.

Партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин в комментарии ТАСС указал, что квота ОПЕК сдерживала добычу ОАЭ на уровне ниже производственных возможностей, а блокада Ормузского пролива продемонстрировала неспособность организации обеспечить коллективную защиту интересов стран-участниц. По информации собеседника агентства, инфраструктура Эмиратов позволяет добывать 4,85 млн баррелей в сутки, однако квота не позволяла извлекать более 3,4 млн б/с.

«Третий [фактор] связан с политическим разворотом в сторону США, ведь для администрации Дональда Трампа [президент США] происходящее настоящая победа в логике сдерживания цен»,

— добавил эксперт.