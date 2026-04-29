Названа причина недовольства ОАЭ, побудившая страну выйти из ОПЕК

Хроническое недовольство системой квот стало главной причиной выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, а сам демарш носит тектонический характер для всей архитектуры глобального регулирования нефтяных поставок, заявил РИА Новости замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту «Опоры России» Намер Ради.

По словам эксперта, Эмираты давно спорили об этом с Саудовской Аравией как де-факто лидером картеля и еще в 2021 году на заседании поднимали вопрос о том, что их квота не соответствует растущим производственным мощностям.

Катализатором послужил военный конфликт с Ираном и вызванный им энергетический шок в регионе, а также недовольство масштабом поддержки со стороны соседей по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива, считает Ради.

Эксперт пояснил, что ОАЭ производят 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, но мощности позволяют добывать 4,0-4,8 млн, а инвестплан национальной компании ADNOC предполагает выход на 5 млн баррелей к 2027 году.

Выход из ОПЕК развязывает Абу-Даби руки: в краткосрочной перспективе это позволяет задействовать свободные мощности и получить десятки миллиардов долларов дополнительной выручки, а в долгосрочной — закрепить за собой статус гибкого поставщика для быстрорастущих рынков Азии. В выигрыше, по мнению Ради, оказываются и крупнейшие импортеры, включая Китай, Индию и страны Европы, так как рост предложения сулит более комфортные цены.

При этом другие эксперты заявили, что возможности ОАЭ влиять на котировки уменьшатся, поскольку доля Эмиратов в ОПЕК составляет лишь около 15%.

Ранее Минэнерго ОАЭ объяснило выход страны из ОПЕК.

 
